В Минздраве РФ заверили в наличии лекарств от китайской "пневмонии наоборот"
Мурашко заявил, что в России есть препараты для лечения микоплазменной инфекции
LIFE / Кирилл Зыков
На российском рынке есть лекарства против микоплазменной инфекции, поэтому распространение болезни находится под контролем. Об этом журналистам в кулуарах конференции "Медицина и качество" рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Для них препараты все есть, [методы] диагностики все есть, "клиника" по ней тоже — течение понятно. <…> Абсолютно управляемая [инфекция]", — пояснил он.
Напомним, в России выявили несколько случаев заболевания микоплазменной пневмонией, вспышка которой зафиксирована в Китае. Однако, по данным Роспотребнадзора, ситуация с болезнью находится под контролем благодаря многоуровневой системе эпидемиологического надзора.