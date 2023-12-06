В Минздраве РФ заверили в наличии лекарств от китайской "пневмонии наоборот"

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Мурашко заявил, что в России есть препараты для лечения микоплазменной инфекции

6 декабря, 08:44

LIFE / Кирилл Зыков

На российском рынке есть лекарства против микоплазменной инфекции, поэтому распространение болезни находится под контролем. Об этом журналистам в кулуарах конференции "Медицина и качество" рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Для них препараты все есть, [методы] диагностики все есть, "клиника" по ней тоже — течение понятно. <…> Абсолютно управляемая [инфекция]", — пояснил он.

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Напомним, в России выявили несколько случаев заболевания микоплазменной пневмонией, вспышка которой зафиксирована в Китае. Однако, по данным Роспотребнадзора, ситуация с болезнью находится под контролем благодаря многоуровневой системе эпидемиологического надзора.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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