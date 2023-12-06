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В Минздраве РФ заверили в наличии лекарств от китайской "пневмонии наоборот"

Названо главное отличие "пневмонии наоборот" от классической

Врач Жемчугов назвал покашливание и слабость признаками микоплазменной инфекции

6 декабря, 13:07

Shutterstock

Микоплазменная инфекция отличается от классической пневмонии, но при этом её труднее диагностировать из-за слабо выраженных симптомов. Об этом RT рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

"Как правило, это воспаление перегородок между долями и дольками в лёгких, в отличие от классической пневмонии, которая вызывает воспаление самой ткани", пояснил он.

По его словам, при этом пациент мучается лишь лёгким покашливанием, слабостью, субфебрильной температурой. Какие-либо ощутимые симптомы отсутствуют, из-за чего врачи редко диагностируют инфекцию, подчеркнул Жемчугов.

"Не очень приятная болезнь": Врач назвал симптомы "пневмонии наоборот", которая добралась до РФ

"Не очень приятная болезнь": Врач назвал симптомы "пневмонии наоборот", которая добралась до РФ

Напомним, в России выявили несколько случаев заболевания микоплазменной пневмонией, вспышка которой зафиксирована в Китае. Однако, по данным Роспотребнадзора, ситуация с болезнью находится под контролем благодаря многоуровневой системе эпидемиологического надзора. Также в Минздраве заверили, что в России достаточно лекарств для борьбы с инфекцией.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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