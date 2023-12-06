Названо главное отличие "пневмонии наоборот" от классической
Врач Жемчугов назвал покашливание и слабость признаками микоплазменной инфекции
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Микоплазменная инфекция отличается от классической пневмонии, но при этом её труднее диагностировать из-за слабо выраженных симптомов. Об этом RT рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
"Как правило, это воспаление перегородок между долями и дольками в лёгких, в отличие от классической пневмонии, которая вызывает воспаление самой ткани", — пояснил он.
По его словам, при этом пациент мучается лишь лёгким покашливанием, слабостью, субфебрильной температурой. Какие-либо ощутимые симптомы отсутствуют, из-за чего врачи редко диагностируют инфекцию, подчеркнул Жемчугов.
Напомним, в России выявили несколько случаев заболевания микоплазменной пневмонией, вспышка которой зафиксирована в Китае. Однако, по данным Роспотребнадзора, ситуация с болезнью находится под контролем благодаря многоуровневой системе эпидемиологического надзора. Также в Минздраве заверили, что в России достаточно лекарств для борьбы с инфекцией.