Названо главное отличие "пневмонии наоборот" от классической Врач Жемчугов назвал покашливание и слабость признаками микоплазменной инфекции 6 декабря, 13:07 Shutterstock

Микоплазменная инфекция отличается от классической пневмонии, но при этом её труднее диагностировать из-за слабо выраженных симптомов. Об этом RT рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

"Как правило, это воспаление перегородок между долями и дольками в лёгких, в отличие от классической пневмонии, которая вызывает воспаление самой ткани", — пояснил он.

По его словам, при этом пациент мучается лишь лёгким покашливанием, слабостью, субфебрильной температурой. Какие-либо ощутимые симптомы отсутствуют, из-за чего врачи редко диагностируют инфекцию, подчеркнул Жемчугов.

Авторы Татьяна Миссуми