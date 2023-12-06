"Не очень приятная болезнь": Врач назвал симптомы "пневмонии наоборот", которая добралась до РФ

"Три кардинальных симптома: повышение температуры, то есть гипертермия, но может и с нормальной температурой протекать. Это респираторные симптомы — кашель, насморк, першение в горле и т.д. И интоксикация", — заявил Малышев в беседе с РБК .

Специалист согласился с тем, что заболевание "не очень приятное", но при этом подчеркнул, что если вовремя спохватиться и верно поставить диагноз, то при качественном лечении болезнь пройдёт без особых последствий. При этом Малышев оговорился, что вакцины против микоплазмоза до сих пор не существует.