"Не очень приятная болезнь": Врач назвал симптомы "пневмонии наоборот", которая добралась до РФ
Инфекционист Малышев назвал симптомами микоплазмоза температуру и интоксикацию
Основными симптомами микоплазмоза являются интоксикация и высокая температура. Об этом рассказал врач-инфекционист Николай Малышев.
"Три кардинальных симптома: повышение температуры, то есть гипертермия, но может и с нормальной температурой протекать. Это респираторные симптомы — кашель, насморк, першение в горле и т.д. И интоксикация", — заявил Малышев в беседе с РБК.
Специалист согласился с тем, что заболевание "не очень приятное", но при этом подчеркнул, что если вовремя спохватиться и верно поставить диагноз, то при качественном лечении болезнь пройдёт без особых последствий. При этом Малышев оговорился, что вакцины против микоплазмоза до сих пор не существует.
Напомним, накануне Лайф сообщал, что в России выявили несколько случаев заболевания микоплазменной пневмонией. Речь идёт о необычной "пневмонии наоборот", которую не берут антибиотики. Считается, что её вспышка произошла в Китае.
Shutterstock