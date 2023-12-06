Названа самая уязвимая перед "пневмонией наоборот" категория россиян

На протяжении последнего месяца из ряда стран поступают сообщения о росте количества пациентов, у которых проявилась так называемая "пневмония наоборот". О том, что такое микоплазменная пневмония и почему она не создаёт не только пандемических, но даже и эпидемиологических рисков, объяснил доктор биологических наук, профессор и старший научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН Пётр Чумаков.

Он пояснил, что возбудителем микоплазменной пневмонии является "одна из самых маленьких бактерий". По его словам, она практически не представляет никакой опасности. Бактерия называется Mycoplasma pneumoniae.

"Ничего таинственного и необычного нет, потому что микоплазменные инфекции возникают раз в пять-семь лет. Никакого пандемического и даже эпидемического потенциала не будет. Заразность довольно низкая: патогенный агент "перемещается" только в помещениях, где очень много людей", — уточнил он в беседе с телеканалом "360".

Болезни подвержены в первую очередь малыши и подростки до 16 лет, которые заражались воздушно-капельным путём в детских садах и школах, где находились долгое время вместе с большим количеством сверстников. Среди других симптомов собеседник телеканала выделил повышенную температуру, осложнённое дыхание, а ещё заложенность носа и больное горло, а также напомнил, что одним из основных симптомов заражения всегда называли надсадный и долго непроходящий кашель.

"Из-за продолжительного кашля заболевание можно спутать с коклюшем — у него те же симптомы. При этом, если есть кашель, необязательно делать вывод, что у человека пневмония. Пневмония — это когда инфекция "спускается" вниз по лёгким, всё остальное — просто бронхит", — сказал профессор.

Микоплазменную пневмонию лечат антибиотиками, однако и это требует консультации со специалистом, так как не всегда лекарства могут помочь. Как бы то ни было, обычно врач, осмотрев клиническую картину бактериального заражения, назначает антибиотик с широким спектром действия, который среди прочего уничтожает и микоплазму.

По словам учёного, основная проблема "бессимптомной пневмонии" в том, что заболевшие принимают её за обычную простуду и продолжают ходить на работу, а детей посылают в школу или детский садик. В таких ситуациях заразившиеся могут передать болезнь окружающим их людям, а если среди таковых найдётся человек со слабым иммунитетом, то у него может развиться тяжёлая пневмония.

Тем не менее Чумаков убеждён, что инфекция не способна приобрести пандемических размахов. В пользу того, что инфекция вряд ли распространится массово, говорит штучный характер заболеваний в России. Он также добавил, что вакцин от микоплазменной инфекции нет и не может быть, ведь возбудителем болезни является бактерия.