Онищенко назвал основные симптомы "пневмонии наоборот"
Онищенко: Температура и слабость могут говорить о микоплазменной инфекции
О микоплазменной инфекции могут говорить температура и слабость, рассказал экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Он отметил, что такие болезни бывают каждый год и паниковать по этому поводу не стоит, главное — вовремя заметить симптомы, которые включают в себя затруднённость дыхания и другие проблемы дыхательных путей. По словам медика, течение микоплазменной пневмонии может проходить и бессимптомно, особенно у детей.
"Нельзя сказать, что это вопиющая редкость. Сегодня рост происходит на фоне роста ОРВИ, гриппа и пневмонии. В данном случае пневмония выступает как следствие перенесённого заболевания, которое ослабляет организм. Паниковать на этот счёт не надо", — сказал он в беседе с NEWS.ru.
Напомним, в России выявили несколько случаев заболевания микоплазменной пневмонией, вспышка которой зафиксирована в Китае. Однако, по данным Роспотребнадзора, ситуация с болезнью находится под контролем благодаря многоуровневой системе эпидемиологического надзора. Также в Минздраве заверили, что в России достаточно лекарств для борьбы с инфекцией.
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