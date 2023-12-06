Онищенко назвал основные симптомы "пневмонии наоборот"

О микоплазменной инфекции могут говорить температура и слабость, рассказал экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Он отметил, что такие болезни бывают каждый год и паниковать по этому поводу не стоит, главное — вовремя заметить симптомы, которые включают в себя затруднённость дыхания и другие проблемы дыхательных путей. По словам медика, течение микоплазменной пневмонии может проходить и бессимптомно, особенно у детей.