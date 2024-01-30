"Биологическое оружие": Вирусолог назвал вирус, который может стать возбудителем новой пандемии
Вирусолог Волчков: Птичий грипп — это потенциальное биологическое оружие
Птичий грипп может оказаться возбудителем новой пандемии. А чтобы этого не допустить, специалисты проявляют особую настороженность вокруг него, заявил вирусолог Павел Волчков.
"Его (птичий грипп. — Прим. Лайфа) активно мониторят, что не делали, например, с коронавирусами, которые до пандемии считались не очень опасными патогенами. С птичьим гриппом, конечно, никто так не работает", — рассказал "Газете.ru" эксперт.
По его словам, вирус приковал к себе большое внимание экспертов из-за того, что является потенциальным биологическим оружием. Именно поэтому врачи следят за ним намного серьёзнее, чем за ковидом, с которым работали "на лайтовом уровне безопасности". Вместе с тем вирусолог добавил, что за последние два десятка лет не было выявлено случаев передачи птичьего гриппа от человека к человеку.
Как пояснил эксперт, он заражает, добираясь до лёгких, однако для этого требуются очень большие концентрации вируса, которые бывают только на птицефабриках во время эпидемии. При этом, говоря о вирусе следующей пандемии, Волчков предположил, что он должен быть незаметен для специалистов в настоящее время.
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