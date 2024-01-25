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Онищенко: Штамм CoViD-19 исчерпал свой эпидемический потенциал

25 января, 09:56
Штамм CoViD-19 исчерпал свой эпидемический потенциал. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Штамм CoViD-19 исчерпал свой эпидемический потенциал. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

В России эпидемический потенциал ковида значительно снизился, но это не говорит о полном исчезновении коронавирусной угрозы. Об этом сказал академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Моё личное мнение состоит в том, что штамм CoViD-19... себя исчерпал, его эпидемический потенциал, он исчерпан. Это не значит, что в нашей стране не будет больше появляться коронавирус", — пояснил он на пресс-конференции.

По его словам, коронавирус продолжает развиваться в среде мелких млекопитающих, поэтому "кандидатов в человеческие штаммы много". Онищенко также добавил, что ситуация с гриппом в России находится под контролем. В частности, инфекция не имеет "опасной устойчивости к антиретровирусным препаратам", а значит, велика вероятность, что текущий сезон пройдёт спокойно.

Реакция организма теперь другая: Названа причина частых коклюшей у россиян после пандемии ковида
Реакция организма теперь другая: Названа причина частых коклюшей у россиян после пандемии ковида

Ранее сообщалось, что в России продолжается сезонный подъём заболеваемости вирусными инфекциями, но в лидеры выбился штамм гриппа, который может быть даже опаснее ковида. Так, с 15 по 21 января заболеваемость гриппом и ОРВИ в стране подскочила на 78%. За семь дней было зарегистрировано около миллиона случаев. Больше всего заболевших выявлено в Москве, Московской области и Петербурге.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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