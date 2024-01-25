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25 января, 09:46

Россиян предупредили, что "гуляющий" по регионам грипп намного опаснее ковида

Вирусолог Малинникова: Лидирующий по заболеваемости грипп нельзя недооценивать

Лидирующий по заболеваемости в России грипп нельзя недооценивать. Фото © Shutterstock.com

Лидирующий по заболеваемости в России грипп нельзя недооценивать. Фото © Shutterstock.com

В России продолжается сезонный подъём заболеваемости вирусными инфекциями, но в лидеры выбился штамм гриппа, который может быть даже опаснее ковида. Об этом россиян предупредила профессор, вирусолог Елена Малинникова. По её словам, сейчас мы находимся в середине эпидемического подъёма заболеваемости, то есть в оставшуюся половину сезона могут встречаться эпизодические вспышки респираторных инфекций.

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"Сейчас уже стало очевидно, что грипп по своей опасности обгоняет коронавирусную инфекцию, которая, наоборот, становится всё менее тяжёлой", приводит слова Малинниковой kp.ru.

По словам вирусолога, привиться от гриппа ещё не поздно, тем более что современные препараты, во-первых, защищают от максимального количества штаммов, а во-вторых, очень хорошо переносятся и почти не дают "побочек". Даже подъём температуры бывает редко. Ещё один аргумент в пользу вакцинации заключается в том, что привитые даже при самом тесном контакте с инфицированными гриппом заболевают в 150 раз реже невакцинированных.

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Ранее Лайф писал, что с 15 по 21 января заболеваемость гриппом и ОРВИ в России подскочила на 78%. За семь дней было зарегистрировано около миллиона случаев. Больше всего заболевших выявлено в Москве, Московской области и Петербурге. Также учёные заговорили о суперинфекции, когда человека атакуют несколько вирусов или бактерий, что может приводить к тяжёлым осложнениям.

Марина Калегина
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