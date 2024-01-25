Россиян предупредили, что "гуляющий" по регионам грипп намного опаснее ковида
Вирусолог Малинникова: Лидирующий по заболеваемости грипп нельзя недооценивать
Лидирующий по заболеваемости в России грипп нельзя недооценивать. Фото © Shutterstock.com
В России продолжается сезонный подъём заболеваемости вирусными инфекциями, но в лидеры выбился штамм гриппа, который может быть даже опаснее ковида. Об этом россиян предупредила профессор, вирусолог Елена Малинникова. По её словам, сейчас мы находимся в середине эпидемического подъёма заболеваемости, то есть в оставшуюся половину сезона могут встречаться эпизодические вспышки респираторных инфекций.
"Сейчас уже стало очевидно, что грипп по своей опасности обгоняет коронавирусную инфекцию, которая, наоборот, становится всё менее тяжёлой", — приводит слова Малинниковой kp.ru.
По словам вирусолога, привиться от гриппа ещё не поздно, тем более что современные препараты, во-первых, защищают от максимального количества штаммов, а во-вторых, очень хорошо переносятся и почти не дают "побочек". Даже подъём температуры бывает редко. Ещё один аргумент в пользу вакцинации заключается в том, что привитые даже при самом тесном контакте с инфицированными гриппом заболевают в 150 раз реже невакцинированных.
Ранее Лайф писал, что с 15 по 21 января заболеваемость гриппом и ОРВИ в России подскочила на 78%. За семь дней было зарегистрировано около миллиона случаев. Больше всего заболевших выявлено в Москве, Московской области и Петербурге. Также учёные заговорили о суперинфекции, когда человека атакуют несколько вирусов или бактерий, что может приводить к тяжёлым осложнениям.