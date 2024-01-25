Россиян предупредили, что "гуляющий" по регионам грипп намного опаснее ковида

В России продолжается сезонный подъём заболеваемости вирусными инфекциями, но в лидеры выбился штамм гриппа, который может быть даже опаснее ковида. Об этом россиян предупредила профессор, вирусолог Елена Малинникова. По её словам, сейчас мы находимся в середине эпидемического подъёма заболеваемости, то есть в оставшуюся половину сезона могут встречаться эпизодические вспышки респираторных инфекций.

По словам вирусолога, привиться от гриппа ещё не поздно, тем более что современные препараты, во-первых, защищают от максимального количества штаммов, а во-вторых, очень хорошо переносятся и почти не дают "побочек". Даже подъём температуры бывает редко. Ещё один аргумент в пользу вакцинации заключается в том, что привитые даже при самом тесном контакте с инфицированными гриппом заболевают в 150 раз реже невакцинированных.