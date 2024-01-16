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16 января, 14:07

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю возросла на 78%

В России возросла заболеваемость гриппом и ОРВИ на второй неделе 2024 года на 78% по сравнению с прошлой. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"На второй неделе 2024 года отмечен прогнозируемый рост заболевания гриппом и ОРВИ — 939 тыс. случаев, что на 78% больше, чем на предыдущей неделе", указано в сообщении.

В пресс-службе дополнили, что на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург приходится 25% всех случаев заболевания, остальные 75% — на остальные регионы России.

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В России выросла заболеваемость не только ОРВИ, но и коронавирусом. За минувшую неделю показатель увеличился на 12,6% по сравнению с предыдущей, причём негативная динамика зафиксирована в 62 регионах.

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Дарья Нарыкова
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