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16 января, 09:28

Заболеваемость ковидом в России за неделю выросла на 12,6%

За минувшую неделю заболеваемость ковидом в РФ увеличилась на 12,6%, сообщили в федеральном штабе по коронавирусу. Негативная динамика зафиксирована в 62 регионах, а в 18 из них она выше среднероссийской.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 18,5 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 12,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 62 субъектах, в том числе в 18 регионах более чем в среднем по стране", — говорится в сообщении.

Госпитализировано 3746 человек, что на 21,4% больше, чем неделей ранее. Показатель вырос в 54 субъектах, а в 25 из них — больше, чем в среднем по стране. Выздороветь успели 39 743 человека — на 3% меньше, чем неделей ранее. Умерло 150 человек.

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Ранее стало известно, когда в России спадёт заболеваемость гриппом и ковидом. По словам вирусолога Петра Чумакова, ждать осталось недолго — до февраля.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Матвей Константинов
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