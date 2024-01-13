У 78-летней звезды фильма "Операция "Ы" возникли осложнения после ковида

У российской актрисы Натальи Селезнёвой из-за перенесённого коронавируса возникли осложнения, из-за которых ей пришлось экстренно обратиться к врачам. Об этом сообщает SHOT.

Актриса Наталья Селезнёва. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

По данным телеграм-канала, 78-летняя народная артистка РФ пожаловалась на плохое самочувствие, насморк и кашель. Медики провели обследование и диагностировали острую инфекцию дыхательных путей. В итоге теперь Селезнёва проходит амбулаторное лечение и принимает противовирусные препараты. При этом риска развития пневмонии в настоящее время нет.

Кстати, в декабре звезда культового фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" впервые за долгое время появилась на сцене. Она приостанавливала карьеру из-за проблем с ногами, которые начались ещё в 2018 году после перелома шейки бедра. В конце года же артистка приняла участие в спектакле "Новогодний кабачок" в инвалидном кресле.