У 78-летней звезды фильма "Операция "Ы" возникли осложнения после ковида
Актриса Наталья Селезнёва обратилась к врачам с осложнениями из-за коронавируса
У российской актрисы Натальи Селезнёвой из-за перенесённого коронавируса возникли осложнения, из-за которых ей пришлось экстренно обратиться к врачам. Об этом сообщает SHOT.
Актриса Наталья Селезнёва. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
По данным телеграм-канала, 78-летняя народная артистка РФ пожаловалась на плохое самочувствие, насморк и кашель. Медики провели обследование и диагностировали острую инфекцию дыхательных путей. В итоге теперь Селезнёва проходит амбулаторное лечение и принимает противовирусные препараты. При этом риска развития пневмонии в настоящее время нет.
Кстати, в декабре звезда культового фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" впервые за долгое время появилась на сцене. Она приостанавливала карьеру из-за проблем с ногами, которые начались ещё в 2018 году после перелома шейки бедра. В конце года же артистка приняла участие в спектакле "Новогодний кабачок" в инвалидном кресле.
Ранее Лайф рассказывал об ухудшении самочувствия народной артистки Ольги Яковлевой. 82-летней актрисе пришлось вызывать скорую из-за острых приступов боли, кашля и слабости. Кроме того, при обследовании врачи обнаружили у неё проблемы с кишечником, диагностировали несколько кист в почках и зафиксировали воспалительный процесс.