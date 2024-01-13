Регион

Уведомления отключены

13 января, 11:37

У 78-летней звезды фильма "Операция "Ы" возникли осложнения после ковида

Актриса Наталья Селезнёва обратилась к врачам с осложнениями из-за коронавируса

У российской актрисы Натальи Селезнёвой из-за перенесённого коронавируса возникли осложнения, из-за которых ей пришлось экстренно обратиться к врачам. Об этом сообщает SHOT.

Актриса Наталья Селезнёва. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Актриса Наталья Селезнёва. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

По данным телеграм-канала, 78-летняя народная артистка РФ пожаловалась на плохое самочувствие, насморк и кашель. Медики провели обследование и диагностировали острую инфекцию дыхательных путей. В итоге теперь Селезнёва проходит амбулаторное лечение и принимает противовирусные препараты. При этом риска развития пневмонии в настоящее время нет.

Кстати, в декабре звезда культового фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" впервые за долгое время появилась на сцене. Она приостанавливала карьеру из-за проблем с ногами, которые начались ещё в 2018 году после перелома шейки бедра. В конце года же артистка приняла участие в спектакле "Новогодний кабачок" в инвалидном кресле.

Турецкая актриса Алган умерла от кровоизлияния в мозг во время читки сценария
Турецкая актриса Алган умерла от кровоизлияния в мозг во время читки сценария

Ранее Лайф рассказывал об ухудшении самочувствия народной артистки Ольги Яковлевой. 82-летней актрисе пришлось вызывать скорую из-за острых приступов боли, кашля и слабости. Кроме того, при обследовании врачи обнаружили у неё проблемы с кишечником, диагностировали несколько кист в почках и зафиксировали воспалительный процесс.

Обложка ©

kino-teatr.ru

Николь Вербер
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров