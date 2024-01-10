Народная артистка Яковлева слегла из-за новообразований в почках

Актриса театра и кино Ольга Яковлева подтвердила информацию о своей экстренной госпитализации. Народная артистка РСФСР рассказала, что ей действительно понадобилась медицинская помощь.

"Лечат, лечат. Я и дома, и в больнице. Периодически то там, то дома", — подчеркнула Яковлева в беседе с телеканалом "360", добавив, что у неё есть проблемы со здоровьем, однако делиться подробностями не стала.

По сведениям Mash, 82-летней актрисе вызвали скорую в Москве из-за острых приступов боли, кашля и слабости. Также врачи обнаружили у Яковлевой проблемы с кишечником, несколько кист в почках и зафиксировали воспалительный процесс.

Елена Яковлева служила в Ленкоме, театре на Таганке, театре на Бронной, театре имени Владимира Маяковского и с 2004 года играет в спектаклях МХТ им. А.П. Чехова. Актриса известна благодаря своим ролям в таких фильмах, как "Слово для защиты", "Таня", "Страницы журнала Печорина", а также в сериале "Тяжёлый песок".