Композитора Красавина экстренно госпитализировали из гостиницы в центре Москвы

Композитора Юрия Красавина экстренно госпитализировали из гостиницы "Марриотт" в центре Москвы. Об этом сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, накануне музыкант поскользнулся и упал неподалёку от отеля на Петровке. Когда 70-летний Красавин вернулся в свой номер, персонал вызвал ему скорую помощь. Медики диагностировали композитору перелом лодыжки и забрали его в больницу.

Юрию Красавину 70 лет. Он автор музыки к таким фильмам и сериалам, как "Брестская крепость", "Княжна Мери", "Тихий Дон", "Крепость", "Герой нашего времени", "Исаев".