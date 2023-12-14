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14 декабря, 09:05

Композитора Красавина экстренно госпитализировали из гостиницы в центре Москвы

Mash: В Москве госпитализировали композитора Юрия Красавина с переломом лодыжки

<p>Композитор Юрий Красавин. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Композитор Юрий Красавин. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Композитора Юрия Красавина экстренно госпитализировали из гостиницы "Марриотт" в центре Москвы. Об этом сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, накануне музыкант поскользнулся и упал неподалёку от отеля на Петровке. Когда 70-летний Красавин вернулся в свой номер, персонал вызвал ему скорую помощь. Медики диагностировали композитору перелом лодыжки и забрали его в больницу.

Юрию Красавину 70 лет. Он автор музыки к таким фильмам и сериалам, как "Брестская крепость", "Княжна Мери", "Тихий Дон", "Крепость", "Герой нашего времени", "Исаев".

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А ранее Лайф писал, что актёр Владимир Носик неудачно поскользнулся и угодил в больницу с разбитой головой. Врачи наложили артисту швы, от госпитализации он отказался.

Дарья Нарыкова
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