Актёр Владимир Носик неудачно поскользнулся и угодил в больницу с разбитой головой

Советский и российский актёр, народный артист РФ Владимир Носик поскользнулся и упал в Москве. Как сообщает SHOT, 75-летний артист после случившегося попал в больницу с открытой раной головы и рассечением брови.

По данным телеграм-канала, всё произошло накануне около 20:00 недалеко от дома на Васильевской улице. Очевидцы помогли Носику вызвать скорую. Известно, что врачи диагностировали актёру ушибленную рану спинки носа. Ему наложили швы, от госпитализации народный артист отказался.