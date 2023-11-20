Актёр Владимир Носик неудачно поскользнулся и угодил в больницу с разбитой головой
SHOT: Актёр Владимир Носик поранил голову и рассёк бровь, поскользнувшись в Москве
Актёр Владимир Носик. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Советский и российский актёр, народный артист РФ Владимир Носик поскользнулся и упал в Москве. Как сообщает SHOT, 75-летний артист после случившегося попал в больницу с открытой раной головы и рассечением брови.
По данным телеграм-канала, всё произошло накануне около 20:00 недалеко от дома на Васильевской улице. Очевидцы помогли Носику вызвать скорую. Известно, что врачи диагностировали актёру ушибленную рану спинки носа. Ему наложили швы, от госпитализации народный артист отказался.
В последнее время Владимир Носик снимался в фильме "СольФасоль" и сериале "Моя любимая свекровь. Московские каникулы", а также играл в Государственном академическом Малом театре. Многим зрителям он известен по советскому мини-сериалу "Гостья из будущего". Владимир Носик — отец актрис-близняшек Дарьи и Екатерины, брат актёра Валерия Носика и дядя актёра Александра Носика.
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