У актрисы Лужиной случился сердечный приступ

У 84-летней советской и российской актрисы, народной артистки РСФСР Ларисы Лужиной случился сердечный приступ. Она почувствовала себя плохо накануне вечером, сообщает Mash.

По информации канала, у артистки начались перепады давления, стало трудно дышать, а в груди появилась давящая боль. Родные вызвали ей скорую. Приехавшие врачи диагностировали у неё нарушение сердечного ритма и оказали срочную помощь. Медикам удалось стабилизировать состояние звёздной пациентки. После улучшения состояния Лужину хотели госпитализировать, но она отказалась.

Сама актриса рассказала телеканалу "360", что чувствует себя "более-менее" хорошо и находится в госпитале Вишневского.

За свою карьеру народная артистка РСФСР исполнила роли более чем в 60 фильмах и сериалах. Одна из наиболее известных картин с её участием — художественный фильм "Вертикаль", где она сыграла с легендарным поэтом, автором песен и актёром Владимиром Высоцким.