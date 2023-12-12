Врачи пытаются спасти похудевшую до 40 кг актрису из "Семнадцати мгновений весны"
SHOT: Актриса Наталия Дрожжина похудела до 40 кг из-за сильного стресса
Актриса Наталия Дрожжина. Обложка © ТАСС / Епихин Андрей
Актриса из "Семнадцати мгновений весны" и "Интердевочки" Наталия Дрожжина, которая перенесла инфаркт, резко похудела до 40 килограммов на фоне сильного стресса. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации канала, у актрисы наблюдаются серьёзные проблемы с внутренними органами. Сейчас медики пытаются найти способы спасения 75-летней артистки. Сама же Наталия оформляет инвалидность.
Несколько дней назад Дрожжину в очередной раз доставили к врачам. Специалисты установили, что здоровье актрисы ухудшилось из-за проблем в личной жизни, с которыми она столкнулась в последние годы.
В конце ноября стало известно, что у актрисы парализовало лицо. Она потеряла возможность говорить и практически не может есть.
Ранее у Наталии Дрожжиной выявили ишемическую болезнь, артериальное давление и синдром сонной артерии на фоне проблем с законом. Лайф писал, что Наталия Дрожжина стала фигурантом криминального скандала. По версии следствия, она и её супруг Михаил Цивин вошли в доверие к вдове и дочери актёра Алексея Баталова и в течение 2019–2020 годов сняли с расчётных счетов жертв более 20 миллионов рублей и переписали их квартиру на себя. Общий ущерб оценивается более чем в 57 миллионов рублей. В мае текущего года Дрожжина была признана виновной в хищении имущества и получила четыре года условно, а Цивин — пять лет колонии. Вдова Баталова не согласна с решением суда и пытается добиться для заслуженной артистки реального заключения.