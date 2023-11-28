Звезда "Секса в большом городе" объявила голодовку из-за войны в Газе

Американская актриса Синтия Никсон, многим известная по роли Миранды в сериале "Секс в большом городе", заявила, что начинает голодовку ради прекращения боевых действий в секторе Газа. Как сообщает Newsweek, в пятидневной акции также примут участие "видные мусульманские и еврейские" активисты и законодатели штата Нью-Йорк.

Актриса из "Секса в большом городе" Синтия Никсон объявила голодовку ради прекращения войны в Газе. Видео © Sky News

"Мой сын попросил меня использовать любой голос, чтобы как можно громче донести, что "никогда больше" означает "никогда больше для всех", — сказала актриса, выступая возле Белого дома.

Она добавила, что двое её детей евреи, а бабушка и дедушка пережили холокост. При этом Никсон заявила, что Израиль за несколько недель на "крошечной полоске земли" убил больше людей, чем погибло за 20 лет войны в Афганистане.

"Мне надоело, что люди объясняют это тем, что жертвы среди гражданского населения — это обычные жертвы войны. В этих цифрах нет ничего обычного. В этих смертях нет ничего обычного", — подчеркнула звезда Голливуда.

Также она обратилась к президенту США Джо Байдену, напомнив, что его сын умер в 2015 году. Никсон попросила американского лидера посмотреть на детей Газы и представить, что они его дети.