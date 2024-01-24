Доктор раскрыла, какие болезни могут объединиться и стать смертельной суперинфекцией Врач Мескина предупредила, что к гриппу часто добавляется бактериальная инфекция 24 января, 12:54 В России распространяется суперинфекция. Обложка © Freepik

Если человек подхватывает грипп, то высока вероятность развития в организме и бактериального заболевания, а вот в случае с ковидом эти риски гораздо меньше. Об этом "Вечерней Москве" рассказала врач-инфекционист Елена Мескина, комментируя распространение в России суперинфекции.

"Суперинфекция проявляется в тех случаях, когда идёт сочетание нескольких инфекционных или вирусных недугов. Встречается параллельное протекание вирусной и бактериальной инфекций", — поделилась она.

Так, при классическом ОРВИ может присоединиться бактериальная либо кишечная инфекция. Обычно такое возможно, если в организме уже находился возбудитель, но с ним успешно справлялся иммунитет. Мескина отметила, что взрослые пациенты чаще всего страдают от следующих суперинфекций: грипп А с риновирусом; грипп с аденовирусом; грипп А с парагриппом второго типа. А вот дети зачастую подвержены таким сочетаниям, как ветрянка и стрептококковая или стафилококковая инфекция.

Врач подчеркнула, что суперинфекция вызывает тяжёлые осложнения, вплоть до летального исхода. Поэтому, по её словам, нельзя забывать о мерах профилактики: носить маски, соблюдать социальную дистанцию и правила гигиены.

Ранее Лайф писал, что с 15 по 21 января заболеваемость гриппом и ОРВИ в России подскочила на 78%. За семь дней было зарегистрировано около миллиона случаев. Больше всего заболевших выявлено в Москве, Московской области и Петербурге. Также учёные заговорили о суперинфекции, когда человека атакуют несколько вирусов или бактерий, что может приводить к тяжёлым осложнениям.

Авторы Татьяна Миссуми