"Это он, родимый": Мясников объяснил, что за вирус ходит по стране и массово заражает россиян

У штамма коронавируса омикрон появился новый стремительно распространяющийся подвид — JN.1. Об этом в личном телеграм-блоге рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

"JN.1 — новый подвид омикрона, который стремительно распространяется. Нет, не надо пугаться — "распространяться" сегодня не значит приводить к тяжёлой болезни. <...> Вы все спрашиваете: "А чем это мы все так массово болеем — с тяжёлым влажным кашлем и таким количеством соплей?!" Вот им, родимым, и болеем — новым подвариантом омикрона JN.2", — объяснил медик, отметив, что пугаться его слов не стоит.

По его словам, в США JN.1 вызвал за 62% всех ОРЗ к сегодняшнему дню. А всего две недели назад этот показатель составлял 36%. Местные врачи сообщают, что почти любые симптомы острых респираторных заболеваний вызваны именно новой разновидностью омикрона, даже если тест на ковид даёт отрицательный результат.

JN.1 происходит от подвида BA.2.86, отличаясь от него одной мутацией, напомнил доктор. Сам ВА.2.86 появился летом 2023-го, заставив врачей понервничать из-за того, что в этой вариации насчитывалось более 30 мутаций, чего не было ни у одного из предшествующих разновидностей вируса, что делало ВА.2.86 непредсказуемым, а новые вакцины действовали на него плохо. Однако вирус мутировал в сторону большей способности к распространению и меньшей тяжести заболевания, как это обычно и бывает. JN.1, отличаясь всего на одну мутацию, распространяется быстрее предшественника.

"И вот его ближайший потомок — (одна мутация — и ты другой!) — JN.1 Этот распространяется значительно быстрее, вытесняя другие подварианты. При этом заболеваемость растёт, но число госпитализаций и смертей в тех же США падает. Что говорит о правильности постулата: коронавирус мутирует и будет мутировать в сторону большей заразности и меньшей тяжести", — пояснил Мясников.