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18 января, 09:31

Китайские учёные создали коронавирус-убийцу со 100%-ной смертностью

В Китае учёные создали коронавирус GX_P2V со смертностью в 100%

Китайские учёные создали новый вирус из рода коронавирусов со смертностью 100%. Исследователи проводили испытания на подопытных грызунах, все животные погибли, говорится в материале, опубликованном на научном портале Biorxiv.

По словам специалистов из Пекинского университета химических технологий и Исследовательского центра клинической медицины в Китае, новый вирус GX_P2V (short_3UTR), созданный на основе вируса GX/2017, обладает очень высоким уровнем летальности. Свои исследования они проводили на трансгенных мышах, которым добавили человеческий ген, облегчающий инфекции доступ к клеткам. В течение семи-восьми дней все грызуны погибли, при этом вирус поразил множество органов, включая мозг и лёгкие.

Патоген учёные обнаружили у малайзийских панголинов. Как отмечают исследователи, он передаётся воздушно-капельным путём.

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А ранее западные СМИ сообщили, что Китай не сразу сообщил в ВОЗ о первой вспышке CoViD-19. По данным журналистов, Пекин скрывал данные в течение двух недель.

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Александра Мышляева
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