СМИ выяснили, что Китай не сразу сообщил в ВОЗ о первой вспышке ковида

Власти Китая на протяжении двух недель скрывали от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) информацию о том, что учёные обнаружили смертельный коронавирус. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американский Минздрав.

Так, 28 декабря 2019 года доктор Лили Рен из Пекинского института биологии патогенов загрузила почти полную последовательность структуры SARS-CoV-2 в базу данных, которой управляет правительство США. Тогда инфекцию называли "неизвестной пневмонией", а рынок морепродуктов, на котором началась вспышка ковида, продолжал работать.

При этом официально Пекин сообщил в ВОЗ о распространении вируса лишь 11 января 2020 года. Как считают в WSJ, это время могло сыграть "решающую" роль и изменить исход распространения болезни. Если бы эксперты сразу получили данные об инфекции, это бы сильно повлияло на своевременную разработку вакцин и средств защиты.

"Это подчёркивает, насколько осторожно мы должны относиться к точности информации, которую обнародовало китайское правительство", — заявил вирусолог онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона Джесси Блум.