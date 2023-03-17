Учёные выдвинули новую версию происхождения коронавируса, и вновь не обошлось без животных
NYT: Причиной пандемии коронавируса могли стать енотовидные собаки
Незаконная торговля енотовидными собаками в китайском городе Ухань может быть связана с началом пандемии CoViD-19. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на исследование международной группы вирусологов.
Специалистам удалось найти генетические данные на рынке морепродуктов в Ухани, который власти Китая закрыли в связи со вспышкой вируса. В образцах, которые показали положительный результат на коронавирус, был обнаружен генетический материал енотовидных собак. По словам учёных, этот хищник действительно мог передать ковид, однако смешение материалов вируса и животного не может являться доказательством того, что сама енотовидная собака была инфицирована. Тем не менее, согласно анализу, материал от коронавируса находился в том же месте, что и генетические сигнатуры.
Исследователи отмечают, что полученные данные согласуются с версией, по которой вирус передался человеку от животного. Отчёт со всеми выводами будет опубликован позже.
Напомним, ранее Директор ФБР США Кристофер Рэй заявил, что наиболее вероятной причиной возникновения CoViD-19 является лабораторная утечка в Ухани. Также он обвинил власти Китая в препятствовании работе по выявлению причин пандемии.
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