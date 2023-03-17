Учёные выдвинули новую версию происхождения коронавируса, и вновь не обошлось без животных

Специалистам удалось найти генетические данные на рынке морепродуктов в Ухани, который власти Китая закрыли в связи со вспышкой вируса. В образцах, которые показали положительный результат на коронавирус, был обнаружен генетический материал енотовидных собак. По словам учёных, этот хищник действительно мог передать ковид, однако смешение материалов вируса и животного не может являться доказательством того, что сама енотовидная собака была инфицирована. Тем не менее, согласно анализу, материал от коронавируса находился в том же месте, что и генетические сигнатуры.