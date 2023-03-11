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11 марта, 01:36

Байден ещё не решил, должна ли разведка раскрыть данные о происхождении ковида

Президент США Джо Байден пока не готов говорить о подписании законопроекта о рассекречивании разведкой данных о происхождении коронавируса. Об этом глава Белого дома заявил журналистам.

"Я ещё не принял это решение", — признался американский президент.

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При этом ранее на брифинге официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден выступает за обнародование данных о происхождении CoViD-19. Прежде Палата представителей Конгресса одобрила соответствующий законопроект.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил о "непреодолимой стене разногласий" между США и Китаем. Всему виной стал законопроект, согласно которому Китай должен признать ответственность за появление ковида.

Обложка ©

Flickr / The White House

Юлия Коновалова
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