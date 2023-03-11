Байден ещё не решил, должна ли разведка раскрыть данные о происхождении ковида

Президент США Джо Байден пока не готов говорить о подписании законопроекта о рассекречивании разведкой данных о происхождении коронавируса. Об этом глава Белого дома заявил журналистам.

"Я ещё не принял это решение", — признался американский президент.

При этом ранее на брифинге официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден выступает за обнародование данных о происхождении CoViD-19. Прежде Палата представителей Конгресса одобрила соответствующий законопроект.