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Депутат дал совет китайским учёным, создавшим коронавирус-убийцу с абсолютной смертностью

Депутат Немкин призвал создателей вируса со смертностью 100% изобрести вакцину

18 января, 14:33
Китайские учёные создали штамм коронавируса со стопроцентной смертностью. Обложка © Shutterstock

Китайские учёные создали штамм коронавируса со стопроцентной смертностью. Обложка © Shutterstock

Депутат Госдумы РФ Антон Немкин в беседе с Лайфом выразил опасения по поводу создания в Китае штамма коронавируса со стопроцентной смертностью. По его словам, такие эксперименты вряд ли можно оправдать лишь желанием совершить масштабное открытие.

В XXI веке, когда технологии уже достигли очень высоких темпов развития, проведение таких экспериментов должно выходить на новый уровень. Например, часть экспериментов уже можно перенести в виртуальную реальность, где они вряд ли кому-то навредят, если не попадут в руки злоумышленников

Антон Немкин

Депутат Госдумы РФ

В XXI веке, когда технологии уже достигли очень высоких темпов развития, проведение таких экспериментов должно выходить на новый уровень. Например, часть экспериментов уже можно перенести в виртуальную реальность, где они вряд ли кому-то навредят, если не попадут в руки злоумышленников
В XXI веке, когда технологии уже достигли очень высоких темпов развития, проведение таких экспериментов должно выходить на новый уровень. Например, часть экспериментов уже можно перенести в виртуальную реальность, где они вряд ли кому-то навредят, если не попадут в руки злоумышленников

Парламентарий согласился, что без практики сделать научное открытие очень тяжело. Но в подобных случаях, когда риски намного превышают возможный успех от проекта, следует обеспокоиться вопросами безопасности. Лабораторные утечки в этих случаях способны создать угрозу для всего мира, подчеркнул собеседник Лайфа.

"Хотелось бы посоветовать коллегам из Китая также заблаговременно начать разрабатывать и вакцину от такого опасного штамма вируса, чтобы не допустить ситуации, сложившейся с CoViD-19", резюмировал депутат.

СМИ выяснили, что Китай не сразу сообщил в ВОЗ о первой вспышке ковида
СМИ выяснили, что Китай не сразу сообщил в ВОЗ о первой вспышке ковида

Ранее сообщалось, что китайские учёные создали новый подвид из рода коронавирусов со смертностью 100%. Исследователи проводили испытания на подопытных грызунах. Вирус за неделю поражал практически все органы животных, что приводило к их гибели.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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