Регион

Уведомления отключены

24 января, 12:10

Врач объяснил, что поможет в первые дни заболевания суперинфекцией

Врач Авербах: Люди со сниженным иммунитетом тяжелее переносят суперинфекцию

Заболевание вирусами гриппа и ОРВИ одновременно, что ещё называют суперинфекцией, может привести к серьёзным осложнениям. Особенно негативно это сказывается на людях со сниженным иммунитетом, сообщил врач-терапевт Лев Авербах.

"Те, у кого с иммунитетом беда — это, как правило, сниженный или неправильно работающий иммунитет, — они могут тяжело переносить заболевание, попадать в больницу и даже умирать от банального ОРВИ", — рассказал РИА "ФедералПресс" эксперт.

По его словам, не заболеть простудными заболеваниями поможет снижение контактов с другими людьми. В большей степени это касается тех, у кого наблюдаются проблемы с иммунитетом. Таким людям лучше не создавать вокруг себя условия с прямым общением, а также не посещать места с большим скоплением людей.

Врач отмечает, что при первых признаках заболевания легче перенести болезнь поможет "принятая аскорбинка в большой дозировке — 1000–2000 мг". В первые же дни болезненные ощущения ослабят антигриппин и аспирин. Если человек заболел, то лучше "переболеть, перележать". Резюмируя, специалист призвал тренировать иммунитет, так как благодаря этому заболевание переносится намного легче.

Врач объяснил, можно ли заболеть гриппом, ОРВИ и CoViD-19 одновременно
Врач объяснил, можно ли заболеть гриппом, ОРВИ и CoViD-19 одновременно

Ранее Лайф писал, что на прошлой неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ в России подскочила на 78%. За семь дней было зарегистрировано около миллиона случаев. Больше всего случаев выявлено в Москве, Московской области и Петербурге.

Обложка ©

freepik

Ян Поланин
  • Новости
  • орви
  • грипп
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров