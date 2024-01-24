Врач объяснил, что поможет в первые дни заболевания суперинфекцией

Заболевание вирусами гриппа и ОРВИ одновременно, что ещё называют суперинфекцией, может привести к серьёзным осложнениям. Особенно негативно это сказывается на людях со сниженным иммунитетом, сообщил врач-терапевт Лев Авербах.

"Те, у кого с иммунитетом беда — это, как правило, сниженный или неправильно работающий иммунитет, — они могут тяжело переносить заболевание, попадать в больницу и даже умирать от банального ОРВИ", — рассказал РИА "ФедералПресс" эксперт.

По его словам, не заболеть простудными заболеваниями поможет снижение контактов с другими людьми. В большей степени это касается тех, у кого наблюдаются проблемы с иммунитетом. Таким людям лучше не создавать вокруг себя условия с прямым общением, а также не посещать места с большим скоплением людей.

Врач отмечает, что при первых признаках заболевания легче перенести болезнь поможет "принятая аскорбинка в большой дозировке — 1000–2000 мг". В первые же дни болезненные ощущения ослабят антигриппин и аспирин. Если человек заболел, то лучше "переболеть, перележать". Резюмируя, специалист призвал тренировать иммунитет, так как благодаря этому заболевание переносится намного легче.