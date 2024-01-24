Технолог объяснила, почему "бабушкино" меню при ОРВИ и гриппе действительно работает Технолог Румянцева: Лук подходит для профилактики ОРВИ благодаря кверцетину 24 января, 09:45 Технолог объяснила, почему "бабушкино" меню при ОРВИ и гриппе действительно работает. Обложка © Shutterstock

Когда за окном минусовая температура, а больницы переполнены пациентами с осложнениями после гриппа и вирусов, стоит использовать любые методы, чтоб избежать болезни. Конечно, не существует ни одного продукта питания или добавки, которая на 100% обезопасит вас от простуды и гриппа. Однако здоровый сбалансированный рацион поддержит иммунную систему и даст организму силу бороться с вирусами. Что есть, чтобы не болеть, Лайфу рассказала пищевой технолог Людмила Румянцева.

Куриный бульон Бабушка была права: ничто не сравнится с куриным бульоном в сезон простуд. Он не только обеспечивает организм тёплой жидкостью, необходимой для борьбы с вирусами, но и помогает избавиться от заложенности носа, а также разжижать слизь. Кроме того, считается, что он обладает мягким противовоспалительным действием, что может помочь облегчить симптомы простуды.

Лук Лук на самом деле способен снизить вероятность простуды и гриппа, потому что является одним из лучших природных источников кверцетина — биофлавоноида, показавшего многообещающий потенциал для подавления риновирусов, которые являются основной причиной простуды.

Чеснок Ещё один знакомый с детства "простудный" продукт. С древних времён чеснок был популярным народным средством от широкого спектра заболеваний, включая ОРВИ и грипп. В 1858 году Луи Пастер обнаружил, что бактерии погибают под воздействием чеснока. Более поздние исследования показали, что антибактериальная и противовирусная активность чеснока обусловлена аллицином — соединением, которое содержится в чесноке.

Морковь, сладкий картофель и тыква Эти три овоща полны бета-каротина. Ваш организм превращает бета-каротин в витамин А, сигнализирующий ему о необходимости вырабатывать больше лейкоцитов, которые помогают бороться с инфекцией. В качестве дополнительного бонуса витамин А также помогает поддерживать здоровье слизистых оболочек, которые улавливают микробы и борются с ними, рассказала Румянцева.

Имбирь Имбирь использовался как лекарство на протяжении тысячелетий. Он стимулирует кровообращение и помогает очистить носовые пазухи и лёгкие от слизи.

Натуральный йогурт Йогурт, содержащий живые культуры пробиотических бактерий, издавна используется в качестве народного средства для лечения широкого спектра заболеваний. Новые исследования показывают, что пробиотические бактерии в йогурте также могут быть эффективны в предотвращении респираторных инфекций и помогают уменьшить продолжительность и тяжесть проявления симптомов, отмечает пищевой технолог "Много лосося".

Лосось Рыба бывает разная, но зимой в меню должен чаще появляться лосось. Его употребление стимулирует выработку лимфоцитов в организме. Лимфоциты — это тип лейкоцитов, которые являются частью иммунной системы. Существует два типа лимфоцитов: В-клетки и Т-клетки. В-клетки производят антитела, которые атакуют вторгшиеся бактерии, токсины или вирусы. Т-клетки, с другой стороны, уничтожают клетки вашего организма, которые уже были захвачены вирусами.

Грибы шиитаке О пользе употребления грибов для здоровья ходят легенды в Азии, где они веками использовались для лечения широкого спектра заболеваний. Например, в Китае и Японии грибы шиитаке применяли как естественное средство от простуды и гриппа.

Грейпфрут Как и другие цитрусовые, грейпфрут богат витамином С. Однако, в отличие от апельсинов, он содержит относительно мало сахара. Известно, что сахар ухудшает функционирование иммунной системы: когда лейкоциты, защитники иммунитета, подвергаются воздействию высокого уровня сахара, их способность бороться с бактериями значительно снижается, что делает организм более склонным ко всем инфекциям, объяснила собеседница Лайфа.

Кстати, ранее Лайф рассказывал, сколько больничных по ОРВИ говорят о проблемах с иммунитетом. Так, для детей "норма" — болеть от шести до девяти раз в год. А у взрослых другой показатель.

Авторы Андрей Горяничев