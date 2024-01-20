Больше пейте воды: Терапевт Чернышова рассказала о питании в период болезни
Терапевт Чернышова: Во время болезни нужно исключить из рациона тяжёлую пищу
Во время болезни следует исключить из рациона тяжёлую пищу и пить больше жидкости. Об этом рассказала терапевт Надежда Чернышова.
В беседе с RT специалист уточнила, что при недуге у людей зачастую снижен аппетит, поэтому "насильно нагружать" ЖКТ не нужно. Врач пояснила, что таким образом организм экономит силы, поэтому пища должна быть легкоусвояемой. Тяжёлые, жирные, мясные блюда, копчёности, маринады, маринованные овощи — этого ничего не нужно, подчеркнула Чернышова.
"Должна быть лёгкая диета: молочные блюда, яйцо, мясо птицы, желательно в виде фарша, чтобы можно было легко переварить. Такие блюда можно есть. Порции должны быть небольшими, а питание — разнообразным", — поведала эксперт.
При этом она посоветовала при болезни много пить, поскольку благодаря этому можно быстро вывести из организма и возбудителей болезни, и продуцируемые ими токсины, и вредные вещества. Специалист рекомендует употреблять как можно больше простой тёплой воды. Можно добавлять туда лимон, но не сахар.
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