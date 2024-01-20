Вплоть до остановки сердца: Названы опасные последствия злоупотребления слабительными

Регулярный бесконтрольный приём слабительных средств чреват расстройством дефекации, которое может привести к хроническим запорам или, наоборот, диарее, обезвоживанию, нарушению кислотно-основного равновесия, депрессии и проблемам с сердцем. Особенно уязвимы в этом плане люди с нервной булимией и иными нервно-психическими расстройствами.

О запоре свидетельствуют следующие признаки: опорожнение кишечника реже трёх раз в неделю, твёрдый, сухой или комковатый стул, боль и необходимость прилагать усилия при дефекации, а после ощущение неполного опорожнения кишечника.

"Если есть хотя бы один из перечисленных симптомов, следует обратиться к врачу, а не покупать слабительный препарат. В большинстве случаев запор возникает из-за изменений образа жизни и диеты или на фоне приёма определённых лекарств. <...> Однако иногда запор — признак другого заболевания: сахарного диабета, гипотиреоза, злокачественного новообразования в толстой или прямой кишке", — рассказал "Газете.ru" врач, эксперт лаборатории "Гемотест" Денис Банный.

По его словам, на начальном этапе употребление слабительных без контроля врача приводит к хроническим запорам или диарее, обезвоживанию, нарушению баланса электролитов (калий, натрий и кальций). Иногда потеря электролитов приводит к судорогам и внезапной остановке сердца. А в числе долгосрочных осложнений от приёма "безобидных" препаратов — синдром раздражённого кишечника, острая почечная и печёночная недостаточность, геморрой и увеличение риска развития рака толстой и прямой кишки.

Для восстановления моторики кишечника врач рекомендовал принимать пищу в одно и то же время, ежедневно употреблять продукты с высоким содержанием клетчатки (зелень, овощи, цельнозерновые продукты), пить больше жидкости, не забывать о кисломолочных продуктах и больше двигаться.

"Чернослив, сушёный инжир и курага богаты сахаристыми веществами и дают эффект быстрого послабления стула за счёт того, что притягивают в кишечник воду и способствуют его опорожнению. Дополнительно можно обогащать рацион продуктами, богатыми магнием (семена тыквы, шпинат, миндаль, кешью)", — посоветовал Банный.