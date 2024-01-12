Не для всех: Названа палочка-выручалочка для восстановления работы пищеварения

Нормализовать пищеварение невозможно без правильного питания, включающего богатую клетчаткой пищу, и достаточного количества воды, однако есть способ, который поможет восстановить правильную работу кишечника.

"Достаточная физическая активность — непременное условие для правильной работы кишечника. Комплекс упражнений, направленный на укрепление мышц брюшного пресса, диафрагмы и тазового дна, активизирует перистальтику, улучшает кровообращение и тем самым помогает предотвратить запоры и вздутие живота", — рассказала aif.ru врач-гастроэнтеролог Ирина Зурнаджан.

Комплекс упражнений для восстановления работы кишечника. Фото © aif.ru

Специалист уточнила, что упражнения нельзя делать на полный желудок. Также лечебная гимнастика противопоказана при острых состояниях, болях в животе и при беременности.