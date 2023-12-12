Названо пять популярных лекарств, вызывающих привыкание

Регулярное употребление слабительных препаратов чревато возникновением зависимости от лекарства и отказом кишечника работать самостоятельно. Более эффективно избавиться от запоров помогут правильное питание и активный образ жизни. Об этом в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия-1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Привыкание можно заработать, подсев на снотворные. Этот же эффект даёт длительное — от трёх до пяти дней — закапывание сосудосуживающих препаратов от насморка. Впоследствии органы, на которые идёт воздействие, отказываются работать без стимула. Кроме того, по словам врача, зависимость развивается от обезболивающих, если принимать их более 15 таблеток в месяц, в этом случае меняется чувствительность рецепторов.

Большой проблемой Мясников назвал устойчивость (резистентность) к антибиотикам. Причём некоторые микроорганизмы после частых встреч с таким лекарством научились использовать его для строительства бактериальной стенки, то есть живут, пока антибиотик поступает, и умирают после его отмены.