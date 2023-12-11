Врач назвал пять опасных заблуждений и предрассудков о простуде

Миф о том, что к простуде приводит переохлаждение, не изжил себя даже в XXI веке, как и многие другие заблуждения насчёт этой болезни. О наиболее частых ошибках, которые совершаются людьми при лечении простуды, рассказал врач-терапевт, ведущий специалист сети клиник "Семейная" Александр Лаврищев.

"Простуда — это простонародное название заболевания дыхательных путей, которое, как считалось ранее, вызывается переохлаждением организма. В настоящее время установлено, что это состояние вирусной или смешанной с бактериальной инфекции дыхательных путей", — объяснил врач в беседе с "Вечерней Москвой".

По его словам, одна из основных ошибок — не проводить вакцинацию от гриппа и коронавируса, которая в современной медицине является единственным по-настоящему рабочим способом профилактики подобных болезней. Вакцина хорошо себя показывает на уровне популяции, снижая риск болезни и смерти для привитых групп людей. Также и на уровне личного здоровья — прививка только уменьшает вероятность заразиться, но не даёт полной защиты от болезни. При этом вакцины не ослабляют иммунитет, поэтому применить их никогда не поздно.

Также не стоит пытаться самостоятельно вылечиться противовирусными средствами. Терапевт подчеркнул, что сегодняшняя медицина не создала универсальных противовирусных препаратов, которые были бы одинаково эффективны в борьбе с любыми ОРВИ, хотя в рекламе можно увидеть и такие обещания.

Ещё одна очень опасная ошибка — самолечение с помощью антибиотиков при ОРВИ. Медик назвал опасным заблуждением поверье о том, что лихорадка должна сходить на нет к пятому или седьмому дню простуды, а если этого не происходит, то заболевшему пора принимать убивающие микрофлору препараты. Такие лекарства вообще противопоказаны к приёму без предварительного анализа крови, на основании которого принимается решение о необходимости их применения.

Ещё одна ошибка — терпеть высокую температуру при плохом самочувствии. В СНГ основательно укоренилась идея о том, что высокая температура необходима иммунитету, чтобы лучше бороться с болезнью и поэтому её нельзя сбивать. В этом есть свой резон, отметил собеседник "Вечерней Москвы", у людей с низкой температурой выше смертность при некоторых болезнях. Однако это не касается тех, кто болеет ОРВИ, сидя дома. Здесь следует исходить из своего самочувствия: если от выросшей температуры становится плохо, то её нужно сбивать. А если человек легко переносит даже 38+, то гасить температуру необязательно.

А ещё в СНГ ошибочно принято считать, что беременным и кормящим женщинам при простуде противопоказаны почти все лекарства. Это тоже не соответствует действительности: сегодня у медиков есть множество препаратов, которые можно принимать беременным при ОРВИ. Страдать от болезни не нужно, достаточно просто обратиться к хорошему медицинскому специалисту, подытожил Лаврищев.