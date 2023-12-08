Названы самые опасные болезни, которые передаются через поцелуи

Через поцелуи могут передаваться многие болезни, которые распространяются воздушно-капельным путём: грипп, CoViD-19, аденовирусная инфекция и другие острые респираторные вирусные инфекции. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог Наталья Большенко.

По её словам, подростки чаще всего заражаются инфекцией, которая называется "болезнью поцелуев", её вызывает вирус Эпштейна – Барр — возбудитель инфекционного мононуклеоза. Заболевшие страдают воспалением глоточной и нёбных миндалин. Также у молодых людей увеличиваются лимфатические узлы, наблюдаются головные и суставные боли, ухудшение аппетита и общее снижение трудоспособности. Ещё поцелуи могут передавать возбудителей воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта, что приводит к язвенной болезни желудка.

Врач посоветовала избегать поцелуев с малознакомыми людьми, особенно при симптомах болезни. Это поможет защититься от передачи инфекций. Кроме того, очень важно следить за гигиеной полости рта, не употреблять напитки из чужих стаканов, держать дистанцию в общественных местах, пользоваться масками, презервативами и латексными салфетками.

"От многих заболеваний можно провести профилактическую иммунизацию (вакцинацию) не только взрослым, но и детям. Например, от гепатита А и В, от вирусов папилломы человека (ВПЧ), от менингита и других инфекций в соответствии с национальным календарём профилактических прививок, а также по эпидемическим показаниям", — передаёт слова эксперта портал "Страсти".