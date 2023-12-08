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8 декабря, 11:48

Названы самые опасные болезни, которые передаются через поцелуи

Врач Большенко: Через поцелуи могут передаваться грипп, CoViD-19 и ОРВИ

Через поцелуи могут передаваться многие болезни, которые распространяются воздушно-капельным путём: грипп, CoViD-19, аденовирусная инфекция и другие острые респираторные вирусные инфекции. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог Наталья Большенко.

По её словам, подростки чаще всего заражаются инфекцией, которая называется "болезнью поцелуев", её вызывает вирус Эпштейна – Барр — возбудитель инфекционного мононуклеоза. Заболевшие страдают воспалением глоточной и нёбных миндалин. Также у молодых людей увеличиваются лимфатические узлы, наблюдаются головные и суставные боли, ухудшение аппетита и общее снижение трудоспособности. Ещё поцелуи могут передавать возбудителей воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта, что приводит к язвенной болезни желудка.

Врач посоветовала избегать поцелуев с малознакомыми людьми, особенно при симптомах болезни. Это поможет защититься от передачи инфекций. Кроме того, очень важно следить за гигиеной полости рта, не употреблять напитки из чужих стаканов, держать дистанцию в общественных местах, пользоваться масками, презервативами и латексными салфетками.

"От многих заболеваний можно провести профилактическую иммунизацию (вакцинацию) не только взрослым, но и детям. Например, от гепатита А и В, от вирусов папилломы человека (ВПЧ), от менингита и других инфекций в соответствии с национальным календарём профилактических прививок, а также по эпидемическим показаниям", — передаёт слова эксперта портал "Страсти".

Врач объяснила, как определить болезнь по внешнему виду

Врач объяснила, как определить болезнь по внешнему виду

Ранее Лайф писал, что заболеть можно даже от воды из-под крана. По словам врачей, такая вода может представлять опасность для здоровья, так как она проходит по трубам, многим из которых несколько десятков лет.

Обложка ©

Shutterstock

Ян Поланин
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