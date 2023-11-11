Врач объяснила, как определить болезнь по внешнему виду

Опытный врач иногда может определить, чем пациент болен, только взглянув на него. Так, бледность лица чаще всего говорит об анемии, а жёлтый оттенок кожи — о проблемах с печенью, рассказала терапевт Наталия Зубкова.

"Причинами шелушения кожи могут быть аллергическая реакция, авитаминоз и наличие грибка. Шелушение и потемнение кожи на локтях порой сигнализирует о преддиабетном состоянии. А вот цыпки, или холодовой дерматит — это чаще всего сезонный симптомом, который возникает из-за переохлаждения или аллергии на холод и ветер", — приводит слова медика газета "Известия".

Зубкова добавила, что трещины на пятках могут свидетельствовать о неудобной обуви, нехватке витаминов, некачественным уходом за ногами или грибковой инфекции. А высыпания на лице и тела зачастую являются симптомом инфекционного заболевания. Что касается прыщей на лице, то наука пока не может наверняка ответить, с какими болезнями они связаны, но иногда это проблемы с кишечником или гормональный сбой. Кроме того, причиной их появления могут быть неправильное питание, стресс или синтетическая одежда.

Много пациентов жалуется на покраснение глаз. По словам доктора, к такому явлению могут привести сильный ветер, сухой воздух, длительное использование гаджетов, неправильно подобранные очки и линзы, домашние животные, косметика, перенапряжение и нарушение режима дня.