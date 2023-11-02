Врач объяснила, как выявить застой желчи по коже и глазам

Застой желчи можно определить по некоторым внешним признакам. В их числе — пожелтевшая кожа, зуд и тяжесть в правом подреберье. Об этом сообщила терапевт Надежда Чернышова.

"При застое желчи прежде всего может быть пожелтение кожи, слизистых оболочек, белков глаз. Потемнение мочи, кожный зуд, который усиливается к вечеру. Также может быть тяжесть, боль или дискомфорт в правом подреберье и общее недомогание", — пояснила доктор в беседе с каналом "Москва 24".

При появлении подобных симптомов Чернышова призывает немедленно обратиться за медицинской помощью. Врач назначит анализы и подберёт соответствующее лечение. Если же никаких жалоб нет, то достаточно делать УЗИ органов брюшной полости раз в один или два года.