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Врач раскрыла, сколько больничных по ОРВИ за год говорят о проблемах с иммунитетом

Врач Уланкина: Взрослый человек болеет ОРВИ 2–4 раза в год, ребёнок — до 9 раз

10 января, 11:20
Врач раскрыла, сколько больничных по ОРВИ за год говорят о проблемах с иммунитетом. Обложка © Shutterstock

Врач раскрыла, сколько больничных по ОРВИ за год говорят о проблемах с иммунитетом. Обложка © Shutterstock

Редкие простуды — явление нормальное, но несколько больничных за зиму уже свидетельствуют о сниженном иммунитете. Как понять, что вы неустойчивы к вирусам, Лайфу рассказала врач Ольга Уланкина.

По данным клинических рекомендаций Минздрава, взрослый человек болеет ОРВИ два-четыре раза в год, ребёнок — от шести до девяти раз. Малыши, посещающие ясли и детские сады, а также школьники младших классов болеют чаще, особенно в период адаптации

Ольга Уланкина

Врач-специалист лаборатории "Гемотест"

По данным клинических рекомендаций Минздрава, взрослый человек болеет ОРВИ два-четыре раза в год, ребёнок — от шести до девяти раз. Малыши, посещающие ясли и детские сады, а также школьники младших классов болеют чаще, особенно в период адаптации
По данным клинических рекомендаций Минздрава, взрослый человек болеет ОРВИ два-четыре раза в год, ребёнок — от шести до девяти раз. Малыши, посещающие ясли и детские сады, а также школьники младших классов болеют чаще, особенно в период адаптации

А вот если у вас более частые эпизоды болезни или её тяжёлое течение, регулярные осложнения — это может указывать на снижение иммунитета или какое-либо хроническое заболевание, и вам нужно сходить к врачу.

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Уланкина предупреждает, что ни в коем случае нельзя переносить ОРВИ на ногах. Во-первых, это может привести к осложнениям, а во-вторых, человек с недомоганием сам становится источником вирусов и может заразить других людей на работе, в школе или вузе, в общественном транспорте.

"Специфической профилактики ОРВИ нет, но снизить количество больничных и облегчить течение заболевания можно. Для этого необходимо поддерживать иммунитет и избегать контактов с вирусом. Ничего нового не придумано. Режим дня, полноценное питание, здоровый сон и отдых, физическая активность, свежий воздух и отказ от вредных привычек поддерживают работу защитной системы организма", — добавила специалист лаборатории "Гемотест".

Врач рассказал, кому из россиян угрожает тридемия
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Сейчас в России наблюдается так называемая тридемия: одновременный подъём заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом. Кстати, врачи считают, что спад заболеваемости ожидается только к середине-концу марта. В январе уровень будет только усиливаться.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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