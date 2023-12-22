"Полный идиотизм": Врач развенчал популярный миф о сбивании температуры при ОРВИ и гриппе
Иммунолог Жемчугов: При гриппе и ОРВИ нельзя допускать роста температуры
Чтобы избежать осложнений, важно не допустить роста температуры в первые часы при возникновении симптомов гриппа или ОРВИ. Об этом рассказал иммунолог Владислав Жемчугов. По его словам, в особенности это касается детей, чей организм крайне чувствителен.
"Я не знаю, кто это сказал: мол, не надо сбивать температуру, потому что так иммунитет борется. Это полный идиотизм. При первом же признаке нужно применять любые противовоспалительные препараты, которые есть, чтобы затормозить процесс, по крайней мере до диагностики", — сказал медик в беседе с телеканалом "360".
Как подчеркнул Жемчугов, если не сбивать температуру, то могут возникнуть серьёзные осложнения, которые чреваты даже летальным исходом. Особенно это актуально для гриппа, ведь он может вызвать воспаление мозга, почек, сердца и лёгких.
Напомним, сейчас в России впервые фиксируется одновременный подъём заболеваемости и гриппом, и коронавирусом. Кроме того, в стране выявили несколько случаев заболевания микоплазменной пневмонией, которую ещё называют китайской "пневмонией наоборот".
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