"Полный идиотизм": Врач развенчал популярный миф о сбивании температуры при ОРВИ и гриппе

Чтобы избежать осложнений, важно не допустить роста температуры в первые часы при возникновении симптомов гриппа или ОРВИ. Об этом рассказал иммунолог Владислав Жемчугов. По его словам, в особенности это касается детей, чей организм крайне чувствителен.

Как подчеркнул Жемчугов, если не сбивать температуру, то могут возникнуть серьёзные осложнения, которые чреваты даже летальным исходом. Особенно это актуально для гриппа, ведь он может вызвать воспаление мозга, почек, сердца и лёгких.