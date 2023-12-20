Россиянам рассказали о грядущих двух волнах заболеваемости гриппом и ОРВИ
Терапевт Ярцева: Россиян ждут ещё две волны заболеваемости гриппом и ОРВИ
Всплеск простудных заболеваний пойдёт на спад во время новогодних каникул за счёт того, что россияне будут меньше общаться и передавать друг другу вирусы. Однако после праздников нас ждут ещё две волны заболеваемости гриппом и ОРВИ, предупредила терапевт Ирина Ярцева.
По словам медика, первая волна обрушится на россиян в конце января, а вторая — в марте. Что касается нынешнего роста заболеваемости, то он весьма типичен для этого времени года, подчеркнула специалист.
"У нас сезонные оэрвишные эпидемии проходят в это время ежегодно. Естественно, на каникулах она [заболеваемость] падает. Люди не ходят на работу, в школы и садики, соответственно, передача друг другу [вируса] останавливается. Конечно, кто-то может болеть, но гораздо меньше", — пояснила Ярцева в беседе с RT.
С её мнением согласился доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев. Он отметил, что до начала новогодних каникул распространение вирусов продолжит расти.
Напомним, сейчас в России впервые фиксируется одновременный подъём заболеваемости и гриппом, и коронавирусом. Кроме того, в стране выявили несколько случаев заболевания микоплазменной пневмонией, которую ещё называют китайской "пневмонией наоборот".