Россиянам рассказали о грядущих двух волнах заболеваемости гриппом и ОРВИ

Всплеск простудных заболеваний пойдёт на спад во время новогодних каникул за счёт того, что россияне будут меньше общаться и передавать друг другу вирусы. Однако после праздников нас ждут ещё две волны заболеваемости гриппом и ОРВИ, предупредила терапевт Ирина Ярцева.

По словам медика, первая волна обрушится на россиян в конце января, а вторая — в марте. Что касается нынешнего роста заболеваемости, то он весьма типичен для этого времени года, подчеркнула специалист.

"У нас сезонные оэрвишные эпидемии проходят в это время ежегодно. Естественно, на каникулах она [заболеваемость] падает. Люди не ходят на работу, в школы и садики, соответственно, передача друг другу [вируса] останавливается. Конечно, кто-то может болеть, но гораздо меньше", — пояснила Ярцева в беседе с RT.