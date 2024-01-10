Россиян предупредили о вспышке заболеваемости гриппом и ковидом в январе

Спад заболеваемости гриппом, ОРВИ и CoViD-19 в России ожидается только к середине-концу марта. В январе уровень будет только усиливаться, заявил в беседе с НСН врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, заболеваемость растёт по всей стране. Небольшой перерыв в этом отношении был связан с миграционным туристическим потоком, когда россияне выезжали на новогодние праздники. Теперь они вернулись, и рост заболеваемости продолжится. В том числе опасность представляет гонконгский грипп — H3N2, который протекает тяжелее, чем H1N1.



Вместе с тем не менее опасны CoViD-19 и прочие сезонные вирусные инфекции. И это не считая вирусов, привозимых из других стран. Поэтому Тимаков посоветовал при первых признаках заболевания как можно скорее выявить тип инфекции, чтобы незамедлительно начать принимать правильные препараты.

"Защититься в период, когда сразу несколько опасностей, поможет только вовремя выявленная инфекция, которая пришла, нужно смотреть, чем болели до этого, вовремя начинать принимать специфические противовирусные препараты и стараться снизить вирусную нагрузку: маски, промывание носоглотки", — пояснил Тимаков.