Роспотребнадзор: Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ снизилась на 14,3% за неделю

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ стал ниже на 14,3% по сравнению с показателями предыдущей недели. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"На 52-й неделе — с 25 по 31 декабря 2023 года — в РФ зафиксировано снижение числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ на 14,3% по сравнению с прошлой неделей. Превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 44 регионах", — сообщили в ведомстве. При этом 21% случаев заболеваний приходится на Москву, Подмосковье и Петербург.