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3 января, 12:28

Роспотребнадзор: Заболеваемость гриппом и ОРВИ в РФ снизилась на 14,3% за неделю

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ стал ниже на 14,3% по сравнению с показателями предыдущей недели. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"На 52-й неделе — с 25 по 31 декабря 2023 года — в РФ зафиксировано снижение числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ на 14,3% по сравнению с прошлой неделей. Превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 44 регионах", сообщили в ведомстве. При этом 21% случаев заболеваний приходится на Москву, Подмосковье и Петербург.

В России заболеваемость коронавирусом снизилась за неделю почти на 30%
В России заболеваемость коронавирусом снизилась за неделю почти на 30%

Напомним, на прошлой неделе Роспотребнадзор сообщал, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла на 5%. В этот период в стране зарегистрировали более 1,2 миллиона случаев заболеваний.

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Юрий Лысенко
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