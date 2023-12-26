Более 1,2 млн россиян заболели гриппом и ОРВИ за неделю

В России наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 5% за неделю, в 46 регионах показатели превышают средние по стране. Об этом сообщается в статистике Роспотребнадзора за 51-ю неделю 2023 года.

"На 51-й неделе 2023 года в РФ отмечен рост числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ на 5% по сравнению с прошлой неделей. В 46 регионах РФ показатели заболеваемости превышают среднероссийские", — указано в сообщении.

Вместе с этим в России за этот же период зарегистрировали более 1,2 миллиона случаев гриппа и ОРВИ, при этом количество заболевших на 26,8% меньше, чем на аналогичной неделе прошлого эпидемиологического сезона. Кроме того, в регионах подходит к завершению кампания по вакцинации против гриппа. В Роспотребнадзоре уточнили, что в целом по стране привито около 80 миллионов россиян.

Помимо этого, за последнюю неделю зафиксировано более 77 тысяч случаев заражения коронавирусом. При этом показатель заболеваемости этой инфекцией продолжает снижаться.