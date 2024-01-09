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Врач рассказал, кому из россиян угрожает тридемия

Врач Жемчугов: Тридемия прежде всего опасна для астматиков и диабетиков

9 января, 16:09
Тридемия прежде всего опасна для астматиков и диабетиков. Обложка © Shutterstock

Тридемия прежде всего опасна для астматиков и диабетиков. Обложка © Shutterstock

Недавно эксперты сообщали, что текущую ситуацию в России можно характеризовать как тридемию, то есть распространение сразу трёх вирусов: гриппа, коронавируса и ОРВИ. Заразиться ими одновременно больше остальных рискуют пациенты с сахарным диабетом, бронхиальной астмой, а также заболеваниями сосудистой и иммунной систем. Кроме того, осторожными надо быть тем, кто получает химиотерапию. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

При этом он считает, что такое тройное заражение бывает крайне редко. По мнению эксперта, в этой ситуации не стоит забывать про высокую чувствительность методов диагностики ПЦР.

"Берут мазок из носа, и в нём обнаруживаются нуклеиновые кислоты нескольких вирусов. На этом основании делается заключение о том, что возбудителя три. На самом деле происходит, что один всё равно всех остальных вытесняет, и заболевание вызывается в данный момент одним из этих вирусов", — отметил Жемчугов в беседе с телеканалом "Звезда".

По его словам, в таком случае пациент сначала переносит ковид, потом он может заразиться респираторно-синцитиальной инфекцией, а затем любыми другими вирусами, которые провоцируют ОРВИ.

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Ранее Лайф писал о главной ошибке при лечении тридемии. В случае смеси инфекций важно найти доминирующий вирус, отметил иммунолог.

Авторы
Никита Осипов
Никита Осипов
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