В новом респираторном сезоне ожидается тройная эпидемия, или тридемия, которая включает в себя сезонные вирусы, грипп и CoViD-19. При таком заболевании врач должен выявить доминирующий вирус, чтобы назначить правильное лечение, рассказала Ura.ru генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

"Врач по результатам анализа, по клинике заболевания определяет, какой вирус доминирует. У каждой болезни клиника чётко описана. Это есть во всех протоколах. Плохо только, что у нас по коронавирусу проверяют только одни тесты, есть CoViD-19 или нет, но не смотрят сразу иммунологию. А она очень важна", — пояснила Лапа.

Врач рассказала, что обследование должно быть комплексным. Она предложила Минздраву РФ разработать систему обследования этой ситуации, чтобы на приёме сразу было понятно, что в организме первичное, а что — вторичное. Это можно определить по иммунным анализам, добавила эксперт. По словам специалиста, только тогда врач точно сможет определить, что данному пациенту нужно — противовирусная терапия, антибактериальная или противогрибковая.

Лапа отметила, что во время повторного заражения гриппом или CoViD-19 может произойти гиперреакция иммунной системы. Врач объяснила, что при такой реакции иммунитет вырабатывает слишком большое количество антител и "захлёбывается", что приводит к заражению многих других органов.