Российские медики ожидают тридемию в текущем респираторном сезоне

В новом респираторном сезоне 2023–2024 годов в России ожидается тройная эпидемия, или тридемия, включающая в себя сезонные вирусы, грипп и CoViD-19. Об этом заявила заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Елена Эсауленко.

"У нас сформировалась новая вирусная реальность, в соответствии с которой мы выстраиваем тактику лечения пациентов. Симптоматика всех трёх заболеваний очень похожая, поэтому поставить точный диагноз достаточно трудно", — цитирует медика пресс-служба Новгородского университета.

По словам специалиста, необходимо учитывать также возможное обострение хронических заболеваний и развитие тяжёлых. При этом врач подчеркнула, что к наступающему сезону сотрудники российских медицинских учреждений полностью готовы.