Иммунолог рассказал, как разорвать "порочный круг" из постоянных ОРВИ

Есть люди, которые болеют не только в пик активности вируса, но и вообще каждый месяц. Как выбраться из этого "порочного круга", газете "Вечерняя Москва" рассказал врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок.

Он обратил внимание, что люди часто заражаются ОРВИ, но обычно иммунитет работает хорошо, поэтому признаки простуды проходят незаметно.

"Человек чихнул пару раз, чуть покашлял, а к вечеру уже всё прошло. Это нормальная иммунная реакция на вирус. Организм с ним справляется без проявления симптомов. Но если иммунитет ослабленный, то человек болеет часто и более серьёзно. И если в организме поселились микробы и вирусы, то будут появляться бесконечные простуды", — рассказал Болибок.

По его словам, если у пациента на губах часто возникает герпес, это симптом блуждающей инфекции в организме. Это маркёр недостаточности клеточного иммунитета. А вот у детей частые простуды связаны с недоразвитием или отставанием в развитии его иммунной системы.

Он посоветовал обратиться к врачу-иммунологу тем, кто часто болеет, и сдать необходимые анализы. Врач поможет понять, какое звено иммунитета страдает. Также себя можно поддержать с помощью поливитаминных комплексов с высоким набором полезных элементов. Речь о безрецептурных препаратах, которые можно принимать без назначения врача. Главное — не покупать комплексы с мегадозами, чтобы не получить передозировку, резюмировал медик.