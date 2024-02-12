Первая смерть человека от вируса Аляскапокс зафиксирована в США

Пожилой американец скончался после заражения вирусом Аляскапокс (AKPV), который был открыт в 2015 году. До этого случая недуг считался неопасным, так как ранее все заболевшие исцелялись. Подробности инцидента со ссылкой на местные власти озвучил портал Alaska Public Media.

Изначально врачи думали, что пациент болен оспой. На это указывали красные пятна, повышенная температура и увеличенные лимфоузлы. Лишь после смерти американца медики ещё раз проверили его анализы и нашли в крови следы AKPV.

По данным специалистов, этот вирус появился у крупного рогатого скота. От них передался грызунам. Подхватить опасную болезнь житель Аляски мог от домашней кошки, которая съела заражённое животное, уточнили в Alaska Public Media.