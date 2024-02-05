Биолог объяснил, при каких условиях мыло может испачкать руки, а не отмыть Биолог Опарин: На поверхности мыла тоже могут содержаться бактерии 5 февраля, 08:17 На поверхности мыла тоже могут содержаться бактерии. Обложка © Unsplash

Все знают, что мытьё рук с мылом убивает бактерии и другие болезнетворные организмы, которые могут присутствовать на поверхности кожи. Однако остаются ли эти вредные "элементы" на самом мыле? Ответ на этот вопрос Лайфу дал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин.

По его словам, моющие средства содержат поверхностно-активные вещества, которые способствуют смыванию грязи, кожного сала и других загрязнений с кожи, а также внедряются в клеточные мембраны микроорганизмов, нарушая их жизненно важные процессы и делая неспособными к выживанию. Но, оказывается, на поверхности самого мыла тоже могут содержаться бактерии и другие микроорганизмы.

Когда мы моем руки с мылом, мы смываем и удаляем их вместе с грязью и сальными отложениями. Но большинство типов мыла, кроме того, содержат антисептические и дезинфицирующие компоненты, такие как триклозан или триклокарбан, которые помогают убить или инактивировать бактерии, вирусы и грибки на поверхности мыла. Роман Опарин Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения

Если мыло находится во влажной среде или используется в резервуарах, где собирается вода, оно может стать идеальной средой для размножения бактерий, поэтому важно хранить его в сухом месте и регулярно заменять, советует Опарин. Риски растут и при неправильном применении мыла. Например, если вы нетщательно смываете его с рук после использования, мыльные остатки на коже могут стать идеальной средой для размножения бактерий.

Эффективность моющих средств зависит от длительности и тщательности процесса мытья. Рекомендуется делать это в течение 20 секунд, тщательно намыливая каждый палец, область между пальцами, ладони и запястья. А вот слишком частое мытьё может быть даже вредно. Например, высушит вам кожу рук, вызовет раздражение и даже приведёт к дерматиту. А мытьё рук с мылом, содержащим агрессивные химические компоненты, способно вызвать у некоторых людей аллергические реакции.

Биолог также напомнил, что не все бактерии и вирусы могут быть уничтожены только мылом, поэтому важно соблюдать другие меры гигиены, при необходимости использовать антисептик.

А ранее Лайф рассказывал, почему нельзя умываться обычным мылом. Так, при изготовлении мыла используются щёлочь и жирные кислоты, а наша кожа — слабокислая. И хотя многие любят ощущение чистоты и свежести, мыло — не самое подходящее средство.

Авторы Андрей Горяничев