Покраснение, сухость и не только: Косметолог объяснила, почему нельзя умываться обычным мылом

Коже лица требуется регулярный уход: утром и вечером её нужно очищать от частиц себума, пота, косметики и внешних загрязнений. Об этом сообщила "Газете.ru" дерматолог-косметолог Наталия Гулакова.

Она обратила внимание на то, что средства для очищения кожи отличаются друг от друга консистенцией и способом применения. Например, при изготовлении мыла используются щёлочь и жирные кислоты, а наша кожа — слабокислая. И хотя многие любят ощущение чистоты и свежести, мыло — не самое подходящее средство. Его регулярное использование может нарушить гидролипидный баланс на поверхности эпидермиса, спровоцировать сухость и высокую активность сальных желёз.

К тому же при регулярном применении мыла замедляется процесс обновления клеток, нарушается барьерная функция кожи, может начаться покраснение. Также привычка умываться мылом может спровоцировать сухость и повышенную чувствительность к неблагоприятным факторам вроде солнечных лучей, ветра, температуры.

По словам косметолога, средства для очищения кожи подбираются в зависимости от её типа. Так, жирный тип кожи отличается повышенным выделением кожного сала (себума). И если умываться неподходящим средством, на лице вскоре появится нежелательный блеск, а кожа потеряет свежесть. А вот правильно подобранное средство поможет в матировании кожи и удалит излишки себума.

Для сухой кожи подойдут средства с мягкими формулами. Они окажут бережное воздействие на кожу. Это пенки, мицеллярная вода, гели со смягчающими компонентами для уменьшения чувства стянутости после умывания.

"Помимо очищения кожи особое внимание следует уделить отшелушиванию ороговевшего слоя клеток, дополнительному глубокому очищению при помощи пилингов и скрабов, направленному на интенсивную эксфолиацию и последующее ускоренное обновление кожи, которое необходимо проводить 1–2 раза в неделю. Тонизирование завершает этап очищения, восстанавливает pH кожи и подготавливает её к нанесению базовых средств для ухода", — пояснила Гулакова.