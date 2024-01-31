Дерматолог объяснила, почему нельзя умываться до скрипа
Косметолог Купцова: Агрессивное умывание проблемной кожи приведёт к жирности
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Проблемная кожа чаще всего сопровождается воспалениями по типу акне, когда в определённых зонах лица появляются избыточная жирность кожи и комедоны. И первое, что всем хочется сделать, — это максимально высушить кожу, чтобы минимизировать количество покраснений. Однако это неправильно. Какие самые частые ошибки в домашнем уходе совершают обладатели проблемной кожи, Лайфу рассказала дерматолог, косметолог Алина Купцова.
1. Умывание с кислотами, скрабом или очень агрессивное очищение (в попытке отмыть лицо до скрипа). Так смывается не только грязь, но и весь защитный кожный барьер, объясняет врач.
2. Тоники или кремы с кислотами, чтобы "подсушить" или осветлить воспаления, однако это только усиливает покраснение.
3. Обладатели жирной кожи упорно не хотят использовать увлажняющий крем, так как лицо и так жирное и создаётся неприятное ощущение "плёнки" от него.
4. Любые растворы со спиртом, а возможно, даже с антибиотиком, чтобы побыстрее всё прошло. Это одна из самых страшных ошибок, предупреждает Купцова: спирт беспощадно сжигает раненую поверхность, а бесконтрольное применение антибиотика вызывает огромные проблемы в лечении акне в будущем в виде нечувствительности к терапии.
Итог — кожа красная с чувством сухости и стянутости, максимально раздражена, полностью лишена защитного липидного слоя, который скрепляет роговые чешуйки и не даёт излишне испаряться влаге.
Почему же нельзя очищать кожу до скрипа?
Замкнутый круг проблемной кожи выглядит так. Из сальной железы выделяется много кожного сала, начинает неприятно жирниться кожа. Из-за этого хочется максимально высушить кожу спиртом и агрессивным умыванием. От потери защитного барьера увеличивается потеря влаги через межклеточные повреждения. Нарушаются pH-кислотность кожи и электролитный баланс, что запускает активацию рецепторов в коже и защитную реакцию в попытке экстренно восстановить увлажнённость за счёт усиления выработки кожного сала. Круг замкнулся.
Что же на самом деле требуется от домашнего ухода при наличии проблем на коже?
1. Очень мягкое очищение и интенсивное увлажнение без кислот, а также защита от солнца.
2. Назначение дерматологом терапии для снижения избыточного выделения кожного сала.
А ранее россиянкам рассказали, какие маски годятся только для протирания стёкол, но никак не для вашего лица. Дело в одном ингредиенте, который, кроме иссушения и обезжиривания кожи, ничего не принесёт.