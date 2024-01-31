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Дерматолог объяснила, почему нельзя умываться до скрипа

Косметолог Купцова: Агрессивное умывание проблемной кожи приведёт к жирности

31 января, 09:06
Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Проблемная кожа чаще всего сопровождается воспалениями по типу акне, когда в определённых зонах лица появляются избыточная жирность кожи и комедоны. И первое, что всем хочется сделать, — это максимально высушить кожу, чтобы минимизировать количество покраснений. Однако это неправильно. Какие самые частые ошибки в домашнем уходе совершают обладатели проблемной кожи, Лайфу рассказала дерматолог, косметолог Алина Купцова.

1. Умывание с кислотами, скрабом или очень агрессивное очищение (в попытке отмыть лицо до скрипа). Так смывается не только грязь, но и весь защитный кожный барьер, объясняет врач.

2. Тоники или кремы с кислотами, чтобы "подсушить" или осветлить воспаления, однако это только усиливает покраснение.

3. Обладатели жирной кожи упорно не хотят использовать увлажняющий крем, так как лицо и так жирное и создаётся неприятное ощущение "плёнки" от него.

4. Любые растворы со спиртом, а возможно, даже с антибиотиком, чтобы побыстрее всё прошло. Это одна из самых страшных ошибок, предупреждает Купцова: спирт беспощадно сжигает раненую поверхность, а бесконтрольное применение антибиотика вызывает огромные проблемы в лечении акне в будущем в виде нечувствительности к терапии.

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Итог — кожа красная с чувством сухости и стянутости, максимально раздражена, полностью лишена защитного липидного слоя, который скрепляет роговые чешуйки и не даёт излишне испаряться влаге.

Почему же нельзя очищать кожу до скрипа?

Замкнутый круг проблемной кожи выглядит так. Из сальной железы выделяется много кожного сала, начинает неприятно жирниться кожа. Из-за этого хочется максимально высушить кожу спиртом и агрессивным умыванием. От потери защитного барьера увеличивается потеря влаги через межклеточные повреждения. Нарушаются pH-кислотность кожи и электролитный баланс, что запускает активацию рецепторов в коже и защитную реакцию в попытке экстренно восстановить увлажнённость за счёт усиления выработки кожного сала. Круг замкнулся.

Алина Купцова

Дерматолог, косметолог

Замкнутый круг проблемной кожи выглядит так. Из сальной железы выделяется много кожного сала, начинает неприятно жирниться кожа. Из-за этого хочется максимально высушить кожу спиртом и агрессивным умыванием. От потери защитного барьера увеличивается потеря влаги через межклеточные повреждения. Нарушаются pH-кислотность кожи и электролитный баланс, что запускает активацию рецепторов в коже и защитную реакцию в попытке экстренно восстановить увлажнённость за счёт усиления выработки кожного сала. Круг замкнулся.
Замкнутый круг проблемной кожи выглядит так. Из сальной железы выделяется много кожного сала, начинает неприятно жирниться кожа. Из-за этого хочется максимально высушить кожу спиртом и агрессивным умыванием. От потери защитного барьера увеличивается потеря влаги через межклеточные повреждения. Нарушаются pH-кислотность кожи и электролитный баланс, что запускает активацию рецепторов в коже и защитную реакцию в попытке экстренно восстановить увлажнённость за счёт усиления выработки кожного сала. Круг замкнулся.

Что же на самом деле требуется от домашнего ухода при наличии проблем на коже?

1. Очень мягкое очищение и интенсивное увлажнение без кислот, а также защита от солнца.

2. Назначение дерматологом терапии для снижения избыточного выделения кожного сала.

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А ранее россиянкам рассказали, какие маски годятся только для протирания стёкол, но никак не для вашего лица. Дело в одном ингредиенте, который, кроме иссушения и обезжиривания кожи, ничего не принесёт.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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