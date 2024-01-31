Дерматолог объяснила, почему нельзя умываться до скрипа

Проблемная кожа чаще всего сопровождается воспалениями по типу акне, когда в определённых зонах лица появляются избыточная жирность кожи и комедоны. И первое, что всем хочется сделать, — это максимально высушить кожу, чтобы минимизировать количество покраснений. Однако это неправильно. Какие самые частые ошибки в домашнем уходе совершают обладатели проблемной кожи, Лайфу рассказала дерматолог, косметолог Алина Купцова.

1. Умывание с кислотами, скрабом или очень агрессивное очищение (в попытке отмыть лицо до скрипа). Так смывается не только грязь, но и весь защитный кожный барьер, объясняет врач.

2. Тоники или кремы с кислотами, чтобы "подсушить" или осветлить воспаления, однако это только усиливает покраснение.

3. Обладатели жирной кожи упорно не хотят использовать увлажняющий крем, так как лицо и так жирное и создаётся неприятное ощущение "плёнки" от него.

4. Любые растворы со спиртом, а возможно, даже с антибиотиком, чтобы побыстрее всё прошло. Это одна из самых страшных ошибок, предупреждает Купцова: спирт беспощадно сжигает раненую поверхность, а бесконтрольное применение антибиотика вызывает огромные проблемы в лечении акне в будущем в виде нечувствительности к терапии.