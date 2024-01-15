Косметолог назвала идеальное время для нанесения крема зимой Косметолог Моисеенко советует наносить крем за час до выхода на улицу 15 января, 12:14 Обложка © Shutterstock

Зимой, когда на улице холод и ветер, а в помещении господствует сухой воздух, кожа лица начинает шелушиться, на губах и руках — сохнет, трескается и грубеет. Как ухаживать за кожей, чтобы выглядеть красиво и чувствовать себя комфортно даже в морозы, Лайфу рассказала косметолог Наталья Моисеенко.

Очищение кожи в зимний период должно быть максимально щадящим, чтобы не нарушить гидролипидную мантию. В норме наша кожа имеет слабокислый pH. При нарушении функции вода начинает активно испаряться с поверхности, вызывая чувство стянутости. Для очищения лучше использовать мусс, пенку и молочко с мягкой формулой. Умываться лучше прохладной водой Наталья Моисеенко Косметолог

Утренний уход. Утром крем нужно наносить не позже чем за 50–60 минут до выхода на улицу. Это должно быть хорошее питательное средство на липидной основе: так на коже останется плёночка, которая защитит от ветра, холода и других неблагоприятных воздействий окружающей среды. Стоит убрать из утреннего ухода гелевые и жидкие текстуры. В их основе — вода, которая кристаллизуется на морозе, так вы намного быстрее получите обветренное лицо. Также косметолог советует отказаться от спиртовых лосьонов и тоников.

Вечерний уход. Вечером можно использовать сыворотки по типу беспокоящей вас проблемы. Если это пигментные пятна, лучше выбрать средство с витамином С, например. При обезвоженности и сухости в составе сыворотки должна быть гиалуроновая кислота. Обязательно закрываем увлажняющим кремом, который препятствует испарению действующих веществ с кожи. Рекомендую присмотреться к пептидным сывороткам — они хорошо увлажняют и удобны в уходе.

Моисеенко призвала не забывать об уходе за кожей губ и рук. В первом случае помогут бальзамы, во втором — парафиновые маски и кремы, в составе которых есть глицерин, гиалуроновая кислота, витамины А и Е. Самые смелые могут сделать биоревитализацию рук.

"Помните, зимой УФ-лучи отражаются в том числе от снега, поэтому в уходовой косметике должна быть защита SPF 35 и выше", — добавила собеседница Лайфа.

Многие бьюти-блогеры советуют ввести в ежедневную уходовую рутину тканевые или гидрогелевые маски для лица. Производители обещают женщинам вау-эффект, увлажнение и сияние, однако, если не знать нюансов использования, можно, напротив, иссушить кожу. Какие маски превратят лицо в пустыню Сахару, читайте в материале Лайфа.

Авторы Андрей Горяничев