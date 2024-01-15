Врач рассказал россиянкам, какие маски превратят лицо в пустыню Сахару Врач Умнов: Гидрогелевые маски не лучший способ увлажнить кожу зимой 15 января, 06:06 Обложка © Shutterstock

Многие бьюти-блогеры советуют ввести в ежедневную уходовую рутину тканевые или гидрогелевые маски для лица. Производители обещают женщинам вау-эффект, увлажнение и сияние, однако, если не знать нюансов использования, можно, напротив, иссушить кожу. Какие маски не работают, Лайфу объяснил преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Если Вы любите использовать гидрогелевую маску или патчи, то имейте в виду, что гидрогель выводит воду, ведь основная его функция — это снять отёк и вытянуть лишнюю воду. Поэтому после использования гидрогелевой маски или патчей необходимо незамедлительно нанести обильно увлажняющий крем для лица, иначе вас ждёт пустыня Сахара на лице и особенно под глазами Александр Умнов Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург

Чтобы такого не произошло, врач советует обратить внимание на патчи и маски с питательными средствами, например с крокодиловым маслом, с мёдом, коллагеном или пептидами. Они помогут не только снять отёк, но и одновременно напитать тонкую кожу вокруг глаз.

Что касается тканевых масок, то они увлажняют только пока находятся на коже. Как только вы снимаете такую маску, оставшаяся сыворотка на лице быстро испаряется, проходит пять минут — и кожа становится сухой и стянутой. Если не нанести увлажняющий крем, то ваша кожа будет вынуждена самостоятельно пытаться нормализовать водный баланс, предупредил Умнов.

А ранее россиянкам рассказали, какие маски годятся только для протирания стёкол, но никак не для вашего лица. Дело в одном ингредиенте, который, кроме иссушения и обезжиривания кожи, ничего не принесёт.